Мишустин: без серьёзного разворота на Восток трудно выполнить стоящие перед Россией задачи

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что без серьёзного разворота на Восток будет трудно выполнить стоящие перед Россией задачи.

Об этом, как информирует ТАСС, он рассказал в ходе общения с работниками Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.

«На сегодняшний день без, скажем там, серьёзного разворота на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно», — сказал премьер-министр.

При этом он назвал расширение провозных мощностей «очень важной задачей» и поблагодарил коллектив завода за их труд.

Ранее сообщалось, что Мишустин совершит четырёхдневную рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский округа.

Позже стало известно, что Мишустин прибыл в Улан-Удэ.

Кроме того, российский премьер-министр посетил Владивосток.