Мишустин: без серьёзного разворота на Восток трудно выполнить стоящие перед Россией задачи
Об этом, как информирует ТАСС, он рассказал в ходе общения с работниками Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.
«На сегодняшний день без, скажем там, серьёзного разворота на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно», — сказал премьер-министр.
При этом он назвал расширение провозных мощностей «очень важной задачей» и поблагодарил коллектив завода за их труд.
Ранее сообщалось, что Мишустин совершит четырёхдневную рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский округа.
Позже стало известно, что Мишустин прибыл в Улан-Удэ.
Кроме того, российский премьер-министр посетил Владивосток.