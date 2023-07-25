Бастрыкин: ряд граждан зарабатывают миллионы в России и не платят налоги, это недопустимо
Об этом информирует РИА Новости.
«Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству», — сказал Бастрыкин.
По его словам, в нынешней для страны ситуации это недопустимо.
Также председатель СК отметил, что претензии касательно неуплаты налогов имеют отношение к любому бизнесу.
Ранее в Совфеде предложили проработать вопрос налогообложения доходов блогеров.
Также Бастрыкин заявил, что СК фиксирует замедление роста числа коррупционных преступлений в России.