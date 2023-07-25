Узнать больше

Бастрыкин: СК фиксирует замедление роста числа коррупционных преступлений в России

Короткая ссылка
Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что Следственный комите фиксирует замедление роста числа коррупционных преступлений в стране.

По его словам, он составил менее 3%.

«Число расследованных дел — 4,3 тыс. — сопоставимо с данными аналогичного периода прошлого года», — добавил председатель СК.

При этом он выразил уверенность, что постепенного снижения уровня коррупции можно будет добиться благодаря совместной работе с другими правоохранительными органами.

Ранее СК сообщил о задержании замглавы Минцифры Максим Паршина по подозрению в коррупции.

Также генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил об интересе России к китайскому опыту искоренения коррупции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить