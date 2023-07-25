Бастрыкин: СК фиксирует замедление роста числа коррупционных преступлений в России

Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что Следственный комите фиксирует замедление роста числа коррупционных преступлений в стране.

По его словам, он составил менее 3%.

«Число расследованных дел — 4,3 тыс. — сопоставимо с данными аналогичного периода прошлого года», — добавил председатель СК.

При этом он выразил уверенность, что постепенного снижения уровня коррупции можно будет добиться благодаря совместной работе с другими правоохранительными органами.

Ранее СК сообщил о задержании замглавы Минцифры Максим Паршина по подозрению в коррупции.

Также генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил об интересе России к китайскому опыту искоренения коррупции.