Лодка перевернулась около дамбы в Кронштадте, один человек погиб
Об этом информирует РИА Новости.
«В районе дамбы возле города Кронштадта перевернулась лодка, на борту которой находились шесть человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все люди извлечены из воды, один человек погиб.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Нижегородской области два человека утонули из-за перевернувшейся лодки.
Также в ЯНАО проводят проверку по факту гибели мужчины и 11-летнего мальчика в реке.