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Лодка перевернулась около дамбы в Кронштадте, один человек погиб

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Один человек погиб при переворачивании лодки с шестью пассажирами в Кронштадте.

Об этом информирует РИА Новости.

«В районе дамбы возле города Кронштадта перевернулась лодка, на борту которой находились шесть человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все люди извлечены из воды, один человек погиб.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижегородской области два человека утонули из-за перевернувшейся лодки.

Также в ЯНАО проводят проверку по факту гибели мужчины и 11-летнего мальчика в реке.

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