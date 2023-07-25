Лодка перевернулась около дамбы в Кронштадте, один человек погиб

Один человек погиб при переворачивании лодки с шестью пассажирами в Кронштадте.

Об этом информирует РИА Новости.

«В районе дамбы возле города Кронштадта перевернулась лодка, на борту которой находились шесть человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все люди извлечены из воды, один человек погиб.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижегородской области два человека утонули из-за перевернувшейся лодки.

Также в ЯНАО проводят проверку по факту гибели мужчины и 11-летнего мальчика в реке.