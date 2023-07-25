На востоке Москвы нашли тело мужчины с 11 ножевыми ранениями

Тело мужчины с 11 ножевыми ранениями нашли около жилого дома на востоке Москвы.

Об этом заявили в пресс-службе столичного главка СК России.

«Вблизи жилого дома, расположенного на улице Сталеваров в Москве, обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибший распивал в квартире спиртные напитки вместе со своим знакомым. По данным ведомства, он был обнаружен в квартире пьяным.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красноярском крае нашли тело ушедшей из дома несколько дней назад девушки.

Также в ЯНАО проводят проверку по факту гибели мужчины и 11-летнего мальчика в реке.