На востоке Москвы нашли тело мужчины с 11 ножевыми ранениями
Об этом заявили в пресс-службе столичного главка СК России.
«Вблизи жилого дома, расположенного на улице Сталеваров в Москве, обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.
Отмечается, что погибший распивал в квартире спиртные напитки вместе со своим знакомым. По данным ведомства, он был обнаружен в квартире пьяным.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Красноярском крае нашли тело ушедшей из дома несколько дней назад девушки.
Также в ЯНАО проводят проверку по факту гибели мужчины и 11-летнего мальчика в реке.