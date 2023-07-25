Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником
Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
«Уважаемые товарищи, поздравляю с профессиональным праздником всех сотрудников и ветеранов следственных органов», — сказал президент.
Глава государства пожелал российским следователям и их близким здоровья, успехов и счастья.
Кроме того, он отметил, что в данной сфере работнику нужны особая профессиональная хватка, сильный характер и внутренний нравственный стержень.
Ранее Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником.
17 июля в России отмечался День авиации ВМФ.