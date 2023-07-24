В Красноярском крае нашли тело ушедшей из дома несколько дней назад девушки

В Дивногорске Красноярского края обнаружили тело 16-летней девушки, которая ушла из дома несколько дней назад, с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Отмечается, что девушка вышла из дома 22 июля и направилась на встречу с подругой. До обозначенного места она не дошла, телефон был разряжен.

«Сегодня около 19.30 её тело с признаками насильственной смерти обнаружено в лесосеке недалеко от трассы Р-257 вдоль г. Дивногорска», — говорится в заявлении.

Ранее в Калининграде обнаружили тело мёртвого новорождённого мальчика во дворе одного из домов на Киевской улице.