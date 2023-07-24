В Красноярском крае нашли тело ушедшей из дома несколько дней назад девушки
- РИА Новости
Отмечается, что девушка вышла из дома 22 июля и направилась на встречу с подругой. До обозначенного места она не дошла, телефон был разряжен.
«Сегодня около 19.30 её тело с признаками насильственной смерти обнаружено в лесосеке недалеко от трассы Р-257 вдоль г. Дивногорска», — говорится в заявлении.
Ранее в Калининграде обнаружили тело мёртвого новорождённого мальчика во дворе одного из домов на Киевской улице.