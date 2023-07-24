Власти Белгородской области частично восстановили повреждённые ударами ВСУ элитные дома
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«Богатые» дома требуют очень больших вложений... То, что надо, мы сделали — кровля и окна восстановлены», — приводит ТАСС его слова на оперативном совещании регионального правительства.
Перцев отметил, что два элитных дома повреждены в селе Нижний Ольшанц Белгородского района.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, повышенные обязательства власти в первую очередь берут перед теми, «кто имеет средние и низкие доходы».
«Бассейны, аквариумы, машины по 10—15 млн рублей каждая, при всем уважении к людям, которые пострадали, мы в этом объёме восстановить не можем», — сказал он.
Ранее Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Журавлёвка в регионе кассетными боеприпасами.