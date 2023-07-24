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Власти Белгородской области частично восстановили повреждённые ударами ВСУ элитные дома

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Власти Белгородской области частично помогли с восстановлением элитных домов, которые были повреждены при обстрелах ВСУ. Об этом сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев.
Власти Белгородской области частично восстановили повреждённые ударами ВСУ элитные дома
  • Gettyimages.ru
  • © ronstik

«Богатые» дома требуют очень больших вложений... То, что надо, мы сделали — кровля и окна восстановлены», — приводит ТАСС его слова на оперативном совещании регионального правительства.

Перцев отметил, что два элитных дома повреждены в селе Нижний Ольшанц Белгородского района.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, повышенные обязательства власти в первую очередь берут перед теми, «кто имеет средние и низкие доходы».

«Бассейны, аквариумы, машины по 10—15 млн рублей каждая, при всем уважении к людям, которые пострадали, мы в этом объёме восстановить не можем», — сказал он.

Ранее Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Журавлёвка в регионе кассетными боеприпасами.

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