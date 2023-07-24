Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале, где публикуются данные об обстановке в районе Крымского моста.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 16:00 со стороны Тамани очереди к пункту досмотра нет.

«В очереди со стороны Керчи находится 250 транспортных средств. Ожидание до пункта досмотра около часа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о временной остановке движения.