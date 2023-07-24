Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
- РИА Новости
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале, где публикуются данные об обстановке в районе Крымского моста.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 16:00 со стороны Тамани очереди к пункту досмотра нет.
«В очереди со стороны Керчи находится 250 транспортных средств. Ожидание до пункта досмотра около часа», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о временной остановке движения.