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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
  • РИА Новости

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале, где публикуются данные об обстановке в районе Крымского моста. 

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 16:00 со стороны Тамани очереди к пункту досмотра нет. 

«В очереди со стороны Керчи находится 250 транспортных средств. Ожидание до пункта досмотра около часа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о временной остановке движения.

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