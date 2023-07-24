Физиотерапевт Мелия: пожилым людям даже при лёгком недомогании не стоит заходить в воду

Заведующий отделением гериатрической реабилитации РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-физиотерапевт, врач ЛФК Александр Мелия рассказал, как проводить время у воды пожилым людям.

Об этом сообщают «Известия».

По мнению врача, в жаркий день нельзя плавать в холодной воде, потому что это может привести к внезапной остановке сердца или к инсульту. Лучше заходить в воду постепенно. Это правило особенно актуально для людей с сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Также не следует заходить слишком глубоко.

«Чтобы избежать опасной ситуации на воде, используйте спасательный жилет», — предупредил Мелия.

При лёгком недомогании пожилым людям лучше не плавать, так как из-за жаркой погоды может произойти перепад артериального давления или головокружение.

По мнению врача, лучшим временем для купания являются 10—11 утра или с 4 часов вечера и до заката.

Ранее дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Александра Филёва порекомендовала не купаться в прудах и озёрах с водоплавающими птицами.