Физиотерапевт Мелия: пожилым людям даже при лёгком недомогании не стоит заходить в воду
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Об этом сообщают «Известия».
По мнению врача, в жаркий день нельзя плавать в холодной воде, потому что это может привести к внезапной остановке сердца или к инсульту. Лучше заходить в воду постепенно. Это правило особенно актуально для людей с сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Также не следует заходить слишком глубоко.
«Чтобы избежать опасной ситуации на воде, используйте спасательный жилет», — предупредил Мелия.
При лёгком недомогании пожилым людям лучше не плавать, так как из-за жаркой погоды может произойти перепад артериального давления или головокружение.
По мнению врача, лучшим временем для купания являются 10—11 утра или с 4 часов вечера и до заката.
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