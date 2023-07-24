Узнать больше

Физиотерапевт Мелия: пожилым людям даже при лёгком недомогании не стоит заходить в воду

Короткая ссылка
Заведующий отделением гериатрической реабилитации РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-физиотерапевт, врач ЛФК Александр Мелия рассказал, как проводить время у воды пожилым людям.
Физиотерапевт Мелия: пожилым людям даже при лёгком недомогании не стоит заходить в воду
  • Gettyimages.ru
  • © Caroline Woodham

Об этом сообщают «Известия».

По мнению врача, в жаркий день нельзя плавать в холодной воде, потому что это может привести к внезапной остановке сердца или к инсульту. Лучше заходить в воду постепенно. Это правило особенно актуально для людей с сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Также не следует заходить слишком глубоко.

«Чтобы избежать опасной ситуации на воде, используйте спасательный жилет», — предупредил Мелия.

При лёгком недомогании пожилым людям лучше не плавать, так как из-за жаркой погоды может произойти перепад артериального давления или головокружение.

По мнению врача, лучшим временем для купания являются 10—11 утра или с 4 часов вечера и до заката.

Ранее дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Александра Филёва порекомендовала не купаться в прудах и озёрах с водоплавающими птицами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить