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Одышка и учащённое сердцебиение могут быть признаками сердечной недостаточности

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Отёчность, одышка и учащённое сердцебиение могут быть признаками сердечной недостаточности.
Одышка и учащённое сердцебиение могут быть признаками сердечной недостаточности
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ФНКЦ ФМБА России.

Сердечная недостаточность проявляется тяжестью в правом подреберье, приступами удушья по ночам или, например, хрипами в лёгких. 

«Чем внимательнее человек будет относиться к проявляющимся симптомам, тем выше его шанс на излечение от этой болезни на ранней стадии», — отметила врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России Татьяна Пелагеина.

Кроме того, специалисты Центра для профилактики рекомендуют отказаться от вредных привычек, а также придерживаться умеренных физических нагрузок и сбалансированного питания.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что ряд факторов может мешать человеку избавиться от лишнего веса. В их числе проблемы с щитовидной железой, дисбактериоз и стресс.

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