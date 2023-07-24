Более 200 студентов Кубани будут получать дополнительные стипендии за достижения в учёбе
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В дополнение к основной выплате 20 обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих будут получать 2525 рублей в месяц, 80 студентов техникумов и колледжей — по 3350 рублей, ещё 110 студентов вузов — по 3900 рублей.
Кроме того, по результатам конкурса на соискание стипендии имени академика И.Т. Трубилина для талантливой молодёжи, получающей высшее образование, в этом году стипендии присудили семи студентам КубГАУ и КубГТУ. Они будут дополнительно получать по 3214 рублей ежемесячно.
Ранее первый проректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Джомарт Алиев в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ценности советской системы образования.