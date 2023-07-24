Более 200 студентов Кубани будут получать дополнительные стипендии за достижения в учёбе

В Краснодарском крае стипендии за выдающиеся результаты в профессиональной и учебной деятельности присудили 210 студентам. Всего было рассмотрено около 500 заявок от учащихся вузов.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В дополнение к основной выплате 20 обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих будут получать 2525 рублей в месяц, 80 студентов техникумов и колледжей — по 3350 рублей, ещё 110 студентов вузов — по 3900 рублей.

Кроме того, по результатам конкурса на соискание стипендии имени академика И.Т. Трубилина для талантливой молодёжи, получающей высшее образование, в этом году стипендии присудили семи студентам КубГАУ и КубГТУ. Они будут дополнительно получать по 3214 рублей ежемесячно.

Ранее первый проректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Джомарт Алиев в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ценности советской системы образования.