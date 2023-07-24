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Маргарита Симоньян заявила о скором выпуске своей новой книги «Водоворот. Сборник рассказов»

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что скоро выйдет её новая книга «Водоворот. Сборник рассказов».
Маргарита Симоньян заявила о скором выпуске своей новой книги «Водоворот. Сборник рассказов»
  • © RT

Она отметила, что уже сейчас можно сделать предзаказ.

«А пока я продолжаю выкладывать цитаты из книги в свой канал по литературе и истории, чтобы вы могли помочь мне выбрать тот фрагмент, который будет на задней обложке», — говорится в сообщении в Telegram.

В октябре прошлого года главный редактор RT Маргарита Симоньян на поэтическом вечере ZOV, посвящённом спецоперации на Украине, презентовала сборник стихов «Поэzия русского лета», изданный коллективом телеканала RT.

Сборник объединяет произведения военной тематики.

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