От укусов клещей в Свердловской области пострадали 21,5 тысячи человек
- РИА Новости
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное отделение Роспотребнадзора.
«С предварительным диагнозом клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 134 человека, а с диагнозом клещевой иксодовый боррелиоз — 391 человек. В лабораториях исследовано почти 19 тыс. клещей», — уточнили в ведомстве.
Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в случае укуса клеща необходимо своевременно сдать на анализ, чтобы при необходимости вовремя назначить лечение.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области 12 659 человек пострадали от укусов клещей, среди них 1992 — дети в возрасте до 14 лет.