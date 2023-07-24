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От укусов клещей в Свердловской области пострадали 21,5 тысячи человек

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В Свердловской области 21,5 тыс. человек, в том числе почти 4 тыс. детей, пострадали от укусов клещей с начала сезона.
От укусов клещей в Свердловской области пострадали 21,5 тысячи человек
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное отделение Роспотребнадзора.

«С предварительным диагнозом клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 134 человека, а с диагнозом клещевой иксодовый боррелиоз — 391 человек. В лабораториях исследовано почти 19 тыс. клещей», — уточнили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в случае укуса клеща необходимо своевременно сдать на анализ, чтобы при необходимости вовремя назначить лечение.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области 12 659 человек пострадали от укусов клещей, среди них 1992 — дети в возрасте до 14 лет.

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