От укусов клещей в Свердловской области пострадали 21,5 тысячи человек

В Свердловской области 21,5 тыс. человек, в том числе почти 4 тыс. детей, пострадали от укусов клещей с начала сезона.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное отделение Роспотребнадзора.

«С предварительным диагнозом клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 134 человека, а с диагнозом клещевой иксодовый боррелиоз — 391 человек. В лабораториях исследовано почти 19 тыс. клещей», — уточнили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в случае укуса клеща необходимо своевременно сдать на анализ, чтобы при необходимости вовремя назначить лечение.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области 12 659 человек пострадали от укусов клещей, среди них 1992 — дети в возрасте до 14 лет.