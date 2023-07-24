В детском центре «Артек» состоялся финал конкурса «Большая перемена»

В Международном детском центре «Артек» состоялся финал всероссийского конкурса «Большая перемена».

Об этом сообщает телеканал «360».

В конкурсе принимали участие 700 школьников со всей России.

Победители осенью 2023 года отправятся в путешествие из Санкт-Петербурга во Владивосток.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина заявила, что в числе лауреатов также 12 школьников из Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в Международном детском центре «Артек» состоялась церемония открытия памятника послу мира Саманте Смит.