Диетолог Гридина предостерегла от переедания арбузом
- Gettyimages.ru
- © LightFieldStudios
Арбуз следует есть как минимум за два часа до сна, сообщила специалист в разговоре с Life.ru.
Дело в том, что в арбузе содержится много сахара, употребление продукта приводит к выбросу инсулина и, как итог, набору веса.
Также большое количество жидкости, содержащейся в арбузе, может привести к утренней отёчности, а переедание — вызвать неприятные симптомы: боль, вздутие, тяжесть, тошноту.
Гридина посоветовала ограничить суточное потребление 300 г продукта.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.