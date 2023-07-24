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Диетолог Гридина предостерегла от переедания арбузом

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Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина посоветовала соблюдать меру при употреблении арбуза во избежание неприятных последствий, таких как тошнота и набор веса.
Диетолог Гридина предостерегла от переедания арбузом
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  • © LightFieldStudios

Арбуз следует есть как минимум за два часа до сна, сообщила специалист в разговоре с Life.ru.

Дело в том, что в арбузе содержится много сахара, употребление продукта приводит к выбросу инсулина и, как итог, набору веса.

Также большое количество жидкости, содержащейся в арбузе, может привести к утренней отёчности, а переедание — вызвать неприятные симптомы: боль, вздутие, тяжесть, тошноту.

Гридина посоветовала ограничить суточное потребление 300 г продукта.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.

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