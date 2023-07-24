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В 2023 году Система-112 приняла около 100 тысяч сообщений о возгораниях в Подмосковье

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С начала 2023 года Система-112 приняла около 100 тыс. сообщений о возгораниях в Московской области.
В 2023 году Система-112 приняла около 100 тысяч сообщений о возгораниях в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Центр по приёму и обработке вызовов РЦОВ «112».

Там уточнили, что с начала 2023 года специалисты Системы-112 приняли около 11 тыс. сообщений о бытовых пожарах, а также более 12 тыс. сообщений о природных.

Специалисты рекомендовали в момент возгорания не паниковать и сообщить об огне на единый номер. Операторы Системы-112 Московской области работают круглосуточно.

Ранее пресс-служба Авиалесоохраны сообщила, что в России за сутки ликвидировали 64 лесных пожара.

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