В 2023 году Система-112 приняла около 100 тысяч сообщений о возгораниях в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Центр по приёму и обработке вызовов РЦОВ «112».
Там уточнили, что с начала 2023 года специалисты Системы-112 приняли около 11 тыс. сообщений о бытовых пожарах, а также более 12 тыс. сообщений о природных.
Специалисты рекомендовали в момент возгорания не паниковать и сообщить об огне на единый номер. Операторы Системы-112 Московской области работают круглосуточно.
Ранее пресс-служба Авиалесоохраны сообщила, что в России за сутки ликвидировали 64 лесных пожара.