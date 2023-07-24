Сенатор Цеков заявил, что не будет отзывать законопроект о лишении гражданства по рождению
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
«Не собираюсь отзывать (законопроект. — RT)», — сказал он РИА Новости.
Ранее в Государственную думу внесли законопроект, который предлагает утвердить механизм прекращения гражданства в определённых случаях для лиц, которые имеют его с рождения.
Так, например, лишить гражданства предлагается за дезертирство, дискредитацию ВС России и призывы к экстремизму.
До этого президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.