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Губернатор Подмосковья назвал основные направления трансформации Центра занятости

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал основные направления трансформации Центра занятости. Он также подчеркнул, что этим вопросом занимаются давно.
Губернатор Подмосковья назвал основные направления трансформации Центра занятости
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО.

«Там есть два ключевых направления: первое из них — это всё, что касается оформления справок, документов, выписок, получения пособий. Второе — это, безусловно, практическое устройство на работу», — уточнил Воробьёв во время совещания с руководством правительства региона и главами округов.

Ранее Воробьёв сообщил, что в результате «оживления экономики» доходы бюджета региона выросли на 14% за шесть месяцев 2023 года. В консолидированный бюджет поступило 489 млрд рублей.

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