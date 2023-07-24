Губернатор Подмосковья назвал основные направления трансформации Центра занятости
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО.
«Там есть два ключевых направления: первое из них — это всё, что касается оформления справок, документов, выписок, получения пособий. Второе — это, безусловно, практическое устройство на работу», — уточнил Воробьёв во время совещания с руководством правительства региона и главами округов.
Ранее Воробьёв сообщил, что в результате «оживления экономики» доходы бюджета региона выросли на 14% за шесть месяцев 2023 года. В консолидированный бюджет поступило 489 млрд рублей.