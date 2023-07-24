Губернатор Подмосковья назвал основные направления трансформации Центра занятости

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал основные направления трансформации Центра занятости. Он также подчеркнул, что этим вопросом занимаются давно.

Об этом сообщает РИАМО.

«Там есть два ключевых направления: первое из них — это всё, что касается оформления справок, документов, выписок, получения пособий. Второе — это, безусловно, практическое устройство на работу», — уточнил Воробьёв во время совещания с руководством правительства региона и главами округов.

Ранее Воробьёв сообщил, что в результате «оживления экономики» доходы бюджета региона выросли на 14% за шесть месяцев 2023 года. В консолидированный бюджет поступило 489 млрд рублей.