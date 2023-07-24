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Балицкий: сухопутный маршрут в Крым по территории Запорожской области безопасен

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Сухопутный маршрут в Крым по территории Запорожской области достаточно безопасен.
Балицкий: сухопутный маршрут в Крым по территории Запорожской области безопасен
  • РИА Новости

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«С трассы съезжать в направлении северо-запада нежелательно», — заявил он.

Балицкий отметил, что сам маршрут, проходящий по территории региона и ведущий в Крым, безопасен.

Ранее вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко сообщил, что сухопутный коридор в Крым контролируют силовые ведомства, в том числе Росгвардия, военная полиция, МВД.

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