Терапевт Лапа: пожилым людям нужно проверять уровень холестерина каждый год
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Каждый год пожилым можно сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи, проверять холестерин, глюкозу, ферменты АЛТ и АСТ», — объяснила врач.
Она уточнила, что анализы помогут следить за заболеваниями и их развитием.
«Анализ на АЛТ и АСТ нужен для контроля функции печени. Уровень глюкозы покажет, есть ли сахарный диабет, а уровень холестерина поможет косвенно узнать о состоянии сосудистой стенки, отследить динамику атеросклероза. По анализу мочи можно определить, есть ли какие-то проблемы с почками», — заключила специалист.
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