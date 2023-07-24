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Терапевт Лапа: пожилым людям нужно проверять уровень холестерина каждый год

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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какие анализы следует сдавать ежегодно пожилым людям.
Терапевт Лапа: пожилым людям нужно проверять уровень холестерина каждый год
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Каждый год пожилым можно сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи, проверять холестерин, глюкозу, ферменты АЛТ и АСТ», — объяснила врач.

Она уточнила, что анализы помогут следить за заболеваниями и их развитием.

«Анализ на АЛТ и АСТ нужен для контроля функции печени. Уровень глюкозы покажет, есть ли сахарный диабет, а уровень холестерина поможет косвенно узнать о состоянии сосудистой стенки, отследить динамику атеросклероза. По анализу мочи можно определить, есть ли какие-то проблемы с почками», — заключила специалист.

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