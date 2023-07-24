Терапевт Лапа: пожилым людям нужно проверять уровень холестерина каждый год

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какие анализы следует сдавать ежегодно пожилым людям.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Каждый год пожилым можно сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи, проверять холестерин, глюкозу, ферменты АЛТ и АСТ», — объяснила врач.

Она уточнила, что анализы помогут следить за заболеваниями и их развитием.

«Анализ на АЛТ и АСТ нужен для контроля функции печени. Уровень глюкозы покажет, есть ли сахарный диабет, а уровень холестерина поможет косвенно узнать о состоянии сосудистой стенки, отследить динамику атеросклероза. По анализу мочи можно определить, есть ли какие-то проблемы с почками», — заключила специалист.

Ранее врач общей практики лаборатории «Гемотест» Елена Горина рассказала, что промывание носа морской водой может вызвать воспаления.