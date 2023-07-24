В Кремле выразили соболезнования близким военкора Журавлёва

Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Ростислава Журавлёва, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы все глубоко соболезнуем родным и близким Журавлева. Мы желаем скорейшего выздоровления другим ребятам, которые получили ранения в результате этой атаки», — сказал он.

Ранее в Минобороны России заявили, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

По поручению главы Следственного комитета России погибший в результате обстрела Вооружённых сил Украины Журавлёв был посмертно представлен к ведомственной награде «Доблесть и отвага».

МИД КНР призвал обеспечить безопасность журналистов на Украине.