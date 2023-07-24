В Кремле выразили соболезнования близким военкора Журавлёва
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«Мы все глубоко соболезнуем родным и близким Журавлева. Мы желаем скорейшего выздоровления другим ребятам, которые получили ранения в результате этой атаки», — сказал он.
Ранее в Минобороны России заявили, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.
По поручению главы Следственного комитета России погибший в результате обстрела Вооружённых сил Украины Журавлёв был посмертно представлен к ведомственной награде «Доблесть и отвага».
МИД КНР призвал обеспечить безопасность журналистов на Украине.