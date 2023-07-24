В Тюмени жители стали оформлять в два раза чаще льготную ипотеку на новостройки
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на банк ДОМ.РФ.
«Объём предоставленных кредитов в России составил 32,3 рублей — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди регионов-лидеров по выдачам: Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Тюменская область», — уточнили в пресс-службе банка.
Там также отметили, что приобретение жилья связано не с инвестиционными целями, а предназначено для семьи и детей.
Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов сообщил, что в компании зафиксирован рост выдачи ипотеки в три раза с начала текущего года.
«В этом году мы фиксируем рост выдачи почти в четыре раза на ипотеку в целом», — сказал Федосов.
Ранее стало известно, что Центральный банк России разрабатывает единый ипотечный стандарт, который не позволит вводить россиян в заблуждение.