В Москве изменят правила пользования парковками для посетителей медучреждений

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что с 31 июля изменятся правила работы парковок, находящихся возле столичных медицинских организаций.

Об этом информирует НСН.

Ракова сообщила, что Депздрав и Дептранс столицы запустили пилотный проект, согласно которому пациенты поликлиник смогут бесплатно оставлять на стоянке машину на время посещения врача или прохождения исследований.

По её словам, повышенный тариф начнёт действовать по истечении двух часов.

Пилотный проект затрагивает 12 парковочных мест, которые будут отмечены специальными синими информационными щитами.

Ранее сообщалось, что на инициативные проекты жителей Омской области выделят 1 млрд рублей в следующем году.