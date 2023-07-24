В России объявили о приёме заявок на участие в национальной премии по журналистике «Финкор»
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Об этом информирует НСН.
К участию приглашаются журналисты и блогеры, освещающие темы экономики и финансов.
По словам замминистра финансов России Павла Кадочникова, задача государства в этом деле — обеспечить граждан «всей доступной и достоверной информацией о проводимой финансово-экономической политике».
Приём заявок продлится до 25 августа, а церемония награждения пройдёт 28 сентября на VII Московском финансовом форуме в «Манеже».
Ранее «Взгляд» сообщал, что в конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации» добавили номинацию «Поколение Ум» за вклад молодёжи в развитие страны.