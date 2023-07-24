Роспотребнадзор порекомендовал покупать бутилированную воду для детей
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Утверждается, что при выборе воды стоит обращать внимание на её внешний вид: она должна быть полностью прозрачной, без осадка. Кроме того, на бутылке должна быть информация с номером и городом скважины.
В ведомстве также предупредили о вреде для детей воды с большим количеством минеральных солей.
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