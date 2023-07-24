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Роспотребнадзор порекомендовал покупать бутилированную воду для детей

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В Роспотребнадзоре объяснили, какую воду стоит покупать ребёнку. Лучше всего выбирать детскую бутилированную воду, потому что она содержит все необходимые минералы и микроэлементы.
Роспотребнадзор порекомендовал покупать бутилированную воду для детей
  • Gettyimages.ru
  • © Thai Liang Lim

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Утверждается, что при выборе воды стоит обращать внимание на её внешний вид: она должна быть полностью прозрачной, без осадка. Кроме того, на бутылке должна быть информация с номером и городом скважины.

В ведомстве также предупредили о вреде для детей воды с большим количеством минеральных солей.

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