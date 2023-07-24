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Путин повысил на пять лет возраст пребывания в запасе ряда граждан с воинскими званиями

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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении возраста пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских, на пять лет.
Путин повысил на пять лет возраст пребывания в запасе ряда граждан с воинскими званиями
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, нововведение коснётся россиян в звании солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Возраст военнообязанных в запасе, которые относятся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. Разряд зависит от возраста, звания и пола.

14 июля ГД одобрила повышение предельного возраста пребывания некоторых категорий граждан в запасе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.

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