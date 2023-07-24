Бастрыкину доложат о расследовании травмирования ребёнка в парке Нижнего Новгорода
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что событие произошло в июле прошлого года, когда шестилетний ребёнок катался на карусели в нижегородском парке. В один момент несовершеннолетняя серьёзно повредила свой палец. Она была незамедлительно доставлена в медицинское учреждение, где специалисты приняли решение об ампутации повреждённой части руки.
Мать ребёнка высказала сомнения относительно объективности проведённой судебной экспертизы. В настоящее время в нижегородском Следственном комитете ведётся расследование уголовного дела.
Утверждается, что доклад, содержащий информацию о ходе и результатах расследования, будет представлен Александру Бастрыкину.
Ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о происшествии в столичном торговом центре «Времена года», где из-за прорыва трубы с горячей водой погибли и пострадали люди.