Певица Пелагея выступит на Дне города в Омске 5 августа в рамках концерта на Соборной площади.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на сайт администрации Омска.

Уточняется, что концерт в честь 307-летия города состоится 5 августа на Соборной площади в 18:00.

Также перед выступлением Пелагеи запланирована концертная программа Омского камерного оркестра.

Кроме того, в 22:00 запустят фейерверк в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Ранее пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина сообщила, что празднование Дня города в столице состоится 9 и 10 сентября.