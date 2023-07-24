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Собянин: на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника было выбито несколько окон

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника было выбито несколько окон.
Собянин: на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника было выбито несколько окон
  • Gettyimages.ru
  • © Hans Neleman

«Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», — написал он в Telegram.

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 24 июля была пресечена попытка киевского режима осуществить атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве.

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