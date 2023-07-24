Бастрыкин отреагировал на жалобу жительницы Челябинска, чья дочь стала инвалидом после лечения
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Геннадьевича Решетникова повторный доклад по уголовному делу с учётом доводов обращения», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Там пояснили, что заявительница пожаловалась на затяжной характер расследования уголовного дела из опасений, что срок давности привлечения к уголовной ответственности истечёт.
Женщина, многодетная мать, ранее заявила, что в результате допущенных дефектов лечения ребёнок стал инвалидом.
Бастрыкин поставил ситуацию на контроль.
Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения об издевательствах над девочкой в Тюмени.