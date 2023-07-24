Бастрыкин отреагировал на жалобу жительницы Челябинска, чья дочь стала инвалидом после лечения

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медпомощи новорождённой в Челябинске. Заявительница, чья дочь стала инвалидом, пожаловалась на затягивание сроков расследования.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Геннадьевича Решетникова повторный доклад по уголовному делу с учётом доводов обращения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что заявительница пожаловалась на затяжной характер расследования уголовного дела из опасений, что срок давности привлечения к уголовной ответственности истечёт.

Женщина, многодетная мать, ранее заявила, что в результате допущенных дефектов лечения ребёнок стал инвалидом.

Бастрыкин поставил ситуацию на контроль.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения об издевательствах над девочкой в Тюмени.