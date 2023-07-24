Адвокат Подгорская назвала категории лиц, которые могут претендовать на бесплатное жильё

Адвокат Московской коллегии адвокатов «ЮрСити», медиатор Валерия Подгорская назвала случаи, когда россиянам положено бесплатное жильё.

Малоимущие граждане могут получить бесплатное жильё от государства, сообщила она в беседе с URA.RU.

«Основные условия: все должны быть гражданами России, семья должна быть малоимущей (средний доход на каждого члена семьи должен быть меньше прожиточного минимума в своём регионе), и они должны постоянно в течение определённого времени проживать в городе, в котором планируют получить жильё», — уточнила Подгорская.

Встать на жилищный учёт для получения бесплатного жилья можно, если у всех членов семьи нет собственного или предоставленного жилья, а также в случае, если они проживают в аварийном, ветхом доме, не соответствующем жилищным нормам.

Ранее сообщалось, что в Тульской области за последние десять лет в новые квартиры расселили более 17 тыс. человек из аварийного жилья.