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Адвокат Подгорская назвала категории лиц, которые могут претендовать на бесплатное жильё

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Адвокат Московской коллегии адвокатов «ЮрСити», медиатор Валерия Подгорская назвала случаи, когда россиянам положено бесплатное жильё.
Адвокат Подгорская назвала категории лиц, которые могут претендовать на бесплатное жильё
  • Gettyimages.ru
  • © Grand Warszawski

Малоимущие граждане могут получить бесплатное жильё от государства, сообщила она в беседе с URA.RU.

«Основные условия: все должны быть гражданами России, семья должна быть малоимущей (средний доход на каждого члена семьи должен быть меньше прожиточного минимума в своём регионе), и они должны постоянно в течение определённого времени проживать в городе, в котором планируют получить жильё», — уточнила Подгорская.

Встать на жилищный учёт для получения бесплатного жилья можно, если у всех членов семьи нет собственного или предоставленного жилья, а также в случае, если они проживают в аварийном, ветхом доме, не соответствующем жилищным нормам.

Ранее сообщалось, что в Тульской области за последние десять лет в новые квартиры расселили более 17 тыс. человек из аварийного жилья.

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