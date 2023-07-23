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В Астраханской области почти 15 тысяч человек остались без электричества из-за грозы

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что почти 15 тыс. человек остались без электричества из-за грозы с резкими порывами ветра в регионе.
В Астраханской области почти 15 тысяч человек остались без электричества из-за грозы
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Гроза с резкими порывами ветра обрушилась на Астрахань и пригородные районы... На 19:30 без света в регионе остались 14 893 потребителя», — указал губернатор.

Уточняется, что наиболее крупные отключения электроэнергии произошли в Трусовском, Советском и Кировском районах Астрахани, а также в Камызякском, Наримановском и Приволжском районах области.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в двух посёлках региона после обстрела ВСУ нарушено электроснабжение.

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