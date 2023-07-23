В Астраханской области почти 15 тысяч человек остались без электричества из-за грозы
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Гроза с резкими порывами ветра обрушилась на Астрахань и пригородные районы... На 19:30 без света в регионе остались 14 893 потребителя», — указал губернатор.
Уточняется, что наиболее крупные отключения электроэнергии произошли в Трусовском, Советском и Кировском районах Астрахани, а также в Камызякском, Наримановском и Приволжском районах области.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в двух посёлках региона после обстрела ВСУ нарушено электроснабжение.