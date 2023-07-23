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РИА Новости: ТЦ «Времена года» в Москве временно закрыт для посещения после ЧП

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ТЦ «Времена года» в Москве временно закрыли после прорыва трубы с горячей водой.
РИА Новости: ТЦ «Времена года» в Москве временно закрыт для посещения после ЧП
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на охранника торгового центра.

«Сегодня центр закрыт. Может, завтра (откроется. — RT), может, послезавтра», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что площадь подтопления в результате разрыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве составила 4 тыс. кв. м.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» погибли четыре человека.

Десять человек пострадали.

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