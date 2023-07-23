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Депутат Гаврилов: если снять несуществующий объект недвижимости с учёта, можно сэкономить

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При снятии с учёта несуществующего объекта недвижимости можно существенно сэкономить при уплате налога на имущество.
Депутат Гаврилов: если снять несуществующий объект недвижимости с учёта, можно сэкономить
  • РИА Новости

Об этом сообщил депутат Государственной думы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

Как передаёт РИА Новости, пока зарегистрированное право признано существующим, указанное в ЕГРН в качестве собственника лицо обязано уплачивать налог, в том числе за несуществующий объект.

«Если снять объект с учёта, то можно существенно сэкономить», — сказал Гаврилов.

21 июля сообщалось, что Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль компаний, а также определила перечень организаций, которые не будут его уплачивать.

Кроме того, Государственная дума приняла закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ 13—15% для сотрудников, которые работают на российские компании дистанционно как в России, так и за границей.

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