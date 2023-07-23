Депутат Гаврилов: если снять несуществующий объект недвижимости с учёта, можно сэкономить

При снятии с учёта несуществующего объекта недвижимости можно существенно сэкономить при уплате налога на имущество.

Об этом сообщил депутат Государственной думы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

Как передаёт РИА Новости, пока зарегистрированное право признано существующим, указанное в ЕГРН в качестве собственника лицо обязано уплачивать налог, в том числе за несуществующий объект.

«Если снять объект с учёта, то можно существенно сэкономить», — сказал Гаврилов.

21 июля сообщалось, что Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль компаний, а также определила перечень организаций, которые не будут его уплачивать.

Кроме того, Государственная дума приняла закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ 13—15% для сотрудников, которые работают на российские компании дистанционно как в России, так и за границей.