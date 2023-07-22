Роспотребнадзор: выброса аммиака при прорыве трубы в ТЦ «Времена года» в Москве не было

Выброса аммиака из-за повреждения холодильного оборудования магазина в ТЦ «Времена года» не было, заявили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

«Информация о возможном выбросе аммиака из-за повреждения холодильного оборудования магазина ГУ МЧС России по Москве не подтверждается», — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Для контроля санитарно-эпидемиологической обстановки специалисты провели исследование качества воздуха — во всех пробах концентрация загрязняющих веществ не превышает норму.

В результате прорыва горячего водоснабжения на территории московского ТЦ «Времена года» погибли четыре человека, ещё десять госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В Московской объединённой энергетической компании заявили, что повреждённая тепловая сеть в торговом центре принадлежит владельцу здания.