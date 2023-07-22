Раненному при обстреле ВСУ журналисту «Известий» провели первую операцию

Раненного при обстреле ВСУ Запорожской области военкора «Известий» Романа Польшакова прооперировали, предстоит извлечь ещё три осколка.

«Как врачи сказали, три осколка ещё во мне, получается. Один в районе диафрагмы застрял шарик, один в боку и один — в ягодице. На ноге полностью навылет одна прошла, но кость не задета. И где стопа — тоже навылет, но там сделали операцию», — цитируют его «Известия».

При обстреле также пострадал его коллега Дмитрий Шиков, у него повреждены только мягкие ткани.

Ранее сообщалось, что раненного при обстреле ВСУ в Запорожской области фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского доставили в больницу в Симферополе.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, у журналиста сквозное ранение.

Также в Минобороны России заявили, что военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.