Раненному при обстреле ВСУ журналисту «Известий» провели первую операцию
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«Как врачи сказали, три осколка ещё во мне, получается. Один в районе диафрагмы застрял шарик, один в боку и один — в ягодице. На ноге полностью навылет одна прошла, но кость не задета. И где стопа — тоже навылет, но там сделали операцию», — цитируют его «Известия».
При обстреле также пострадал его коллега Дмитрий Шиков, у него повреждены только мягкие ткани.
Ранее сообщалось, что раненного при обстреле ВСУ в Запорожской области фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского доставили в больницу в Симферополе.
По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, у журналиста сквозное ранение.
Также в Минобороны России заявили, что военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.