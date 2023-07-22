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Раненному при обстреле ВСУ журналисту «Известий» провели первую операцию

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Раненного при обстреле ВСУ Запорожской области военкора «Известий» Романа Польшакова прооперировали, предстоит извлечь ещё три осколка.
Раненному при обстреле ВСУ журналисту «Известий» провели первую операцию
  • Gettyimages.ru

«Как врачи сказали, три осколка ещё во мне, получается. Один в районе диафрагмы застрял шарик, один в боку и один — в ягодице. На ноге полностью навылет одна прошла, но кость не задета. И где стопа — тоже навылет, но там сделали операцию», — цитируют его «Известия».

При обстреле также пострадал его коллега Дмитрий Шиков, у него повреждены только мягкие ткани.

Ранее сообщалось, что раненного при обстреле ВСУ в Запорожской области фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского доставили в больницу в Симферополе.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, у журналиста сквозное ранение.

Также в Минобороны России заявили, что военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

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