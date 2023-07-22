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ТАСС: в ящике с надписью «Радий» около штаба ОДКБ в Москве оказался погодный датчик

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Радиозонд и погодный датчик лежали в обнаруженном около штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве ящике с надписью «Радий».
ТАСС: в ящике с надписью «Радий» около штаба ОДКБ в Москве оказался погодный датчик
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

«В настоящее время подозрительный ящик вскрыли, внутри обнаружены радиозонд и погодный датчик», — сказал собеседник.

Уточняется, что найденные объекты будут направлены на экспертизу. Предварительные данные указывают на то, что находка не представляет угрозы.

Ранее около здания штаба ОДКБ в Москве был обнаружен подозрительный ящик с проводами и надписью «Радий».

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