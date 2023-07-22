ТАСС: в ящике с надписью «Радий» около штаба ОДКБ в Москве оказался погодный датчик
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.
«В настоящее время подозрительный ящик вскрыли, внутри обнаружены радиозонд и погодный датчик», — сказал собеседник.
Уточняется, что найденные объекты будут направлены на экспертизу. Предварительные данные указывают на то, что находка не представляет угрозы.
Ранее около здания штаба ОДКБ в Москве был обнаружен подозрительный ящик с проводами и надписью «Радий».