Куренков: строительство центра МЧС в Запорожской области может занять три-пять месяцев

Строительство центра МЧС в Запорожской области, который также будет обеспечивать безопасность ЗАЭС, может занять от трёх до пяти месяцев, заявил глава ведомства Александр Куренков.

Об этом информирует ТАСС.

По его словам, строительство будет достаточно быстрым.

«У нас этим занимается специальная компания, они строят очень быстро, от трёх до пяти месяцев», — отметил Куренков.

11 июня сообщалось, что сотрудники водолазной службы МЧС России по Донецкой Народной Республике обеспечили надёжное водоснабжение Запорожской АЭС.

Уточняется, что специалисты провели работы, направленные на уплотнение затворов гидротехнических сооружений, а также на очистку колодцев технической воды на пруду-охладителе станции.