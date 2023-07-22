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Минобрнауки в 2025 году планирует обучать 40 тысяч студентов в сфере беспилотных систем

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Минобрнауки России в 2025 году планирует обучать около 40 тыс. студентов в вузах в сфере беспилотных авиационных систем (БАС).
Минобрнауки в 2025 году планирует обучать 40 тысяч студентов в сфере беспилотных систем
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Планируется, что в университетах в 2025 году профильное обучение, связанное со сферой беспилотных авиационных систем, будут проходить порядка 40 тысяч студентов», — сказано в заявлении.

В министерстве добавили, что в 2030 году обучаться в данной сфере будут уже около 180 тысяч студентов.

В пресс-службе Минобрнауки России также заявили, что проблема с кадрами в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) будет полностью закрыта благодаря подготовке специалистов для этой отрасли в вузах.

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