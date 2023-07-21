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Проректор РГСУ заявил о ценности советской системы образования

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Первый проректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Джомарт Алиев выразил мнение, что советская система образования была идеальной.
Проректор РГСУ заявил о ценности советской системы образования
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«Она даже не только для нас, она в определённом смысле и более глобально была прекрасна. И давала результат. Мы создавали созидательно, обучали тех, кто в достаточно сложных внешних условиях двигался солидарно, вместе, и двигал страну вперёд», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, другие системы, например болонская, являются не более чем механизмом, обеспечивающим академическую мобильность.

Ранее НСН сообщала, что 22 учащихся столичных школ искусств победили в конкурсе «Молодые дарования России».

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