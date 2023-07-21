В Татарстане на четверть выросло число регистраций транспорта в текущем году
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Реальное время».
«В текущем году было произведено 192 625 регистрационных действий, что на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Бикмухаметов.
Он уточнил, что всего в Татарстане регистрацией транспорта занимается 21 подразделение Госавтоинспекции.
Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности автомобиля нужно дополнять заводскую противоугонную систему.