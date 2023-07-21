В Татарстане на четверть выросло число регистраций транспорта в текущем году

Заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан подполковник полиции Дамир Бикмухаметов в ходе пресс-конференции рассказал, что в регионе число регистраций автомобилей выросло более чем на четверть в 2023 году.

Об этом сообщает «Реальное время».

«В текущем году было произведено 192 625 регистрационных действий, что на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Бикмухаметов.

Он уточнил, что всего в Татарстане регистрацией транспорта занимается 21 подразделение Госавтоинспекции.

Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности автомобиля нужно дополнять заводскую противоугонную систему.