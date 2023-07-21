Химик Васильев назвал чугунные сковороды самыми долговечными
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В беседе с Life.ru он заявил, что самыми небезопасными считаются алюминиевые сковороды без покрытия, поскольку оксидная плёнка, которая не даёт металлу вступать в реакцию с пищей, повреждается при контакте с кислотами в продуктах.
«Если вы купили такую сковороду, не готовьте в ней кислые блюда (овощи, засолки), не храните пищу, чистите только мягкими губками и гелями без абразивов», — сказал Васильев.
По его словам, тефлон устойчив к кислотности, если на нём нет царапин, но не прочен и не терпит контраста температур.
При покупке сковороды с керамическим покрытием эксперт рекомендует убедиться, что в составе нет свинца.
Самыми долговечными Васильев назвал чугунные сковороды. Они устойчивы к перегреву и механическому воздействию.
Ранее кандидат химических наук, экс-сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. Ломоносова Ирина Ерёмина призвала не пить дождевую воду, особенно в Москве.