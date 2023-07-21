Химик Васильев назвал чугунные сковороды самыми долговечными

Николай Васильев, доктор химических наук, профессор, завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, дал советы по выбору безопасной сковороды.

В беседе с Life.ru он заявил, что самыми небезопасными считаются алюминиевые сковороды без покрытия, поскольку оксидная плёнка, которая не даёт металлу вступать в реакцию с пищей, повреждается при контакте с кислотами в продуктах.

«Если вы купили такую сковороду, не готовьте в ней кислые блюда (овощи, засолки), не храните пищу, чистите только мягкими губками и гелями без абразивов», — сказал Васильев.

По его словам, тефлон устойчив к кислотности, если на нём нет царапин, но не прочен и не терпит контраста температур.

При покупке сковороды с керамическим покрытием эксперт рекомендует убедиться, что в составе нет свинца.

Самыми долговечными Васильев назвал чугунные сковороды. Они устойчивы к перегреву и механическому воздействию.

Ранее кандидат химических наук, экс-сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. Ломоносова Ирина Ерёмина призвала не пить дождевую воду, особенно в Москве.