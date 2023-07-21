В Казани вторая учебная квартира для детей с ментальными особенностями откроется осенью
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В настоящее время там идёт ремонт, потом завезут мебель и спецоборудование, сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на мэрию города.
Первая учебно-тренировочная квартира открылась на улице Закиева прошлым летом.
В таких квартирах детей с особыми потребностями обучают простым навыкам: уборке, стирке, шитью, готовке и др.
Проект был признан одним из лучших во втором конкурсе Фонда президентских грантов.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области расширят меры соцподдержки медработников.