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Более трети москвичей рассказали, что видят сны о работе

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Согласно новому исследованию, сны о работе видят 40% жителей Москвы.
Более трети москвичей рассказали, что видят сны о работе
  • Gettyimages.ru
  • © Bernd Vogel

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сервис SuperJob.

Наиболее часто работа снится менеджерам по работе с клиентами (45%), учителям (42%) и менеджерам по продажам (40%).

Реже всех такие сны видят системные администраторы (18%) и дизайнеры (22%).

Ранее «Янтарный край» сообщал, что сервис по поиску работы HeadHunter провёл исследование, которое показало, что 87% жителей Калининградской области сталкиваются с конфликтными ситуациями на работе.

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