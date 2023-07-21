Более трети москвичей рассказали, что видят сны о работе

Согласно новому исследованию, сны о работе видят 40% жителей Москвы.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сервис SuperJob.

Наиболее часто работа снится менеджерам по работе с клиентами (45%), учителям (42%) и менеджерам по продажам (40%).

Реже всех такие сны видят системные администраторы (18%) и дизайнеры (22%).

Ранее «Янтарный край» сообщал, что сервис по поиску работы HeadHunter провёл исследование, которое показало, что 87% жителей Калининградской области сталкиваются с конфликтными ситуациями на работе.