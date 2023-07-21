Травматолог Игнатов назвал опасным ныряние «рыбкой» в неизвестный водоём
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт напомнил, что «травма ныряльщика» — это перелом шейного отдела позвоночника при резком ударе головой об дно.
Рекомендуется плавать только в предназначенных для этого местах, не нырять в водоёмы, рельеф дна которых неизвестен, не нырять в штормовую погоду.
Также нельзя оставлять детей без присмотра рядом с водоёмами.
Ранее заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян в беседе с НСН заявил, что самыми опасными для купания являются песчаные карьеры.