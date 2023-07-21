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Травматолог Игнатов назвал опасным ныряние «рыбкой» в неизвестный водоём

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Врач травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов Михаил Игнатов заявил, что нырять «рыбкой» в неизвестный водоём опасно, поскольку на дне могут быть камни, затонувшие предметы, металлоконструкции, промышленный мусор.
Травматолог Игнатов назвал опасным ныряние «рыбкой» в неизвестный водоём
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт напомнил, что «травма ныряльщика» — это перелом шейного отдела позвоночника при резком ударе головой об дно.

Рекомендуется плавать только в предназначенных для этого местах, не нырять в водоёмы, рельеф дна которых неизвестен, не нырять в штормовую погоду.

Также нельзя оставлять детей без присмотра рядом с водоёмами.

Ранее заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян в беседе с НСН заявил, что самыми опасными для купания являются песчаные карьеры.

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