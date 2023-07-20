Более 13% россиян сталкивались со случаями домогательства на собеседовании
Об этом пишет «Российская газета».
О домогательствах на собеседованиях рассказали 16% женщин и 10% мужчин.
Также 18% сотрудников сообщили, что сталкивались с такими случаями у себя на работе, из них 24% женщин и 10% мужчин.
Чаще всего речь шла о неприличных высказываниях — 8% случаев, в 4% случаев дело доходило до нежелательных прикосновений. 3% респондентов рассказали о принуждении к интимной близости.
Только в 10% случаев в отношении лиц, превысивших должностные полномочия, были применены меры: штраф, выговор или увольнение.
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