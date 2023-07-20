Узнать больше

Более 13% россиян сталкивались со случаями домогательства на собеседовании

Короткая ссылка
Сервис по поиску работы HeadHunter провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что 13,5% соискателей сталкивались с сексуальными домогательствами в процессе собеседования.

Об этом пишет «Российская газета».

О домогательствах на собеседованиях рассказали 16% женщин и 10% мужчин.

Также 18% сотрудников сообщили, что сталкивались с такими случаями у себя на работе, из них 24% женщин и 10% мужчин.

Чаще всего речь шла о неприличных высказываниях — 8% случаев, в 4% случаев дело доходило до нежелательных прикосновений. 3% респондентов рассказали о принуждении к интимной близости.

Только в 10% случаев в отношении лиц, превысивших должностные полномочия, были применены меры: штраф, выговор или увольнение.

Ранее, по сообщениям сайта «Янтарный край», в компании HeadHunter рассказали, на что обратить внимание при поиске работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить