Более 13% россиян сталкивались со случаями домогательства на собеседовании

Сервис по поиску работы HeadHunter провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что 13,5% соискателей сталкивались с сексуальными домогательствами в процессе собеседования.

Об этом пишет «Российская газета».

О домогательствах на собеседованиях рассказали 16% женщин и 10% мужчин.

Также 18% сотрудников сообщили, что сталкивались с такими случаями у себя на работе, из них 24% женщин и 10% мужчин.

Чаще всего речь шла о неприличных высказываниях — 8% случаев, в 4% случаев дело доходило до нежелательных прикосновений. 3% респондентов рассказали о принуждении к интимной близости.

Только в 10% случаев в отношении лиц, превысивших должностные полномочия, были применены меры: штраф, выговор или увольнение.

Ранее, по сообщениям сайта «Янтарный край», в компании HeadHunter рассказали, на что обратить внимание при поиске работы.