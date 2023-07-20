Профессор Балахонов прокомментировал введение Роспотребнадзором мер профилактики чумы с июля

Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов объяснил, почему Роспотребнадзор ввёл дополнительные меры по профилактике чумы с июля.

В России существует 11 природных очагов чумы площадью более 200 тыс. кв. км, где долгое время сохраняется возбудитель инфекции: чумной микроб — самый опасный патоген по российской шкале классификации, сообщил специалист в беседе с «Российской газетой».

Жизнеспособность микроба поддерживается за счёт восприимчивых к заболеванию животных: чаще всего это грызуны или зайцеобразные.

Наиболее значимые очаги — Алтайский высокогорный и Тувинский, а недавно проявил активность Центральный Кавказский очаг, отметил Балахонов.

«Комплекс профилактических мер позволил нормализовать обстановку на нашей территории. Это эпизоотический мониторинг, вакцинация, контроль численности носителей и переносчиков инфекции. И создание санитарных зон вокруг летних стоянок скотоводов, их поселений», — подытожил профессор.

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