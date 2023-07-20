Узнать больше

Профессор Балахонов прокомментировал введение Роспотребнадзором мер профилактики чумы с июля

Короткая ссылка
Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов объяснил, почему Роспотребнадзор ввёл дополнительные меры по профилактике чумы с июля.

В России существует 11 природных очагов чумы площадью более 200 тыс. кв. км, где долгое время сохраняется возбудитель инфекции: чумной микроб — самый опасный патоген по российской шкале классификации, сообщил специалист в беседе с «Российской газетой».

Жизнеспособность микроба поддерживается за счёт восприимчивых к заболеванию животных: чаще всего это грызуны или зайцеобразные.

Наиболее значимые очаги — Алтайский высокогорный и Тувинский, а недавно проявил активность Центральный Кавказский очаг, отметил Балахонов.

«Комплекс профилактических мер позволил нормализовать обстановку на нашей территории. Это эпизоотический мониторинг, вакцинация, контроль численности носителей и переносчиков инфекции. И создание санитарных зон вокруг летних стоянок скотоводов, их поселений», — подытожил профессор.

Ранее НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщила, что проект врачей из Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить