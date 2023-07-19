Минтранс Крыма: движение легковых машин через Крымский мост идёт в реверсивном режиме

Движение легковых автомобилей через Крымский мост организовано в реверсивном режиме, сообщили в Министерстве транспорта Крыма.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее межрегиональные автобусы были запущены в объезд перекрытого участка «Тавриды» через Феодосию.

Трасса «Таврида» была перекрыта в связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе.