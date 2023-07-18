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Владелец брендов Strepsils и Durex сообщил, что продолжает процесс передачи бизнеса

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Британский производитель Reckitt Benckiser, владеющий брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, продолжает процесс передачи бизнеса в России.
Владелец брендов Strepsils и Durex сообщил, что продолжает процесс передачи бизнеса
  • Gettyimages.ru
  • © M_a_y_a

Об этом сообщили в корпорации.

«Reckitt продолжает процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что французская компания Danone намерена локализовать в России бренд «Активиа» под новым названием «АктиБио».

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости создания в России специальной политики по продвижению отечественных брендов.

Он также отмечал, что большие иностранные компании вытеснили с рынка российских конкурентов агрессивной рекламой и субсидированием.

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