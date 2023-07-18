Владелец брендов Strepsils и Durex сообщил, что продолжает процесс передачи бизнеса
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Об этом сообщили в корпорации.
«Reckitt продолжает процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее стало известно, что французская компания Danone намерена локализовать в России бренд «Активиа» под новым названием «АктиБио».
Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости создания в России специальной политики по продвижению отечественных брендов.
Он также отмечал, что большие иностранные компании вытеснили с рынка российских конкурентов агрессивной рекламой и субсидированием.