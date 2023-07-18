Владелец брендов Strepsils и Durex сообщил, что продолжает процесс передачи бизнеса

Британский производитель Reckitt Benckiser, владеющий брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, продолжает процесс передачи бизнеса в России.

Об этом сообщили в корпорации.

«Reckitt продолжает процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что французская компания Danone намерена локализовать в России бренд «Активиа» под новым названием «АктиБио».

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости создания в России специальной политики по продвижению отечественных брендов.

Он также отмечал, что большие иностранные компании вытеснили с рынка российских конкурентов агрессивной рекламой и субсидированием.